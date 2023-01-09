Автомобиль загорелся в райцентре на востоке Карелии (ФОТО)

Пожар произошел в автомобиле Renault на улице Ленина в городе Пудож, сообщили пожарные Карелии.
Днем 10 января во дворе дома по улице Ленина в Пудоже загорелся автомобиль Renault, говорится в сообщении паблика «Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому району».
Пожар потушили шесть спасателей на двух автоцистернах. Пострадавших нет.
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