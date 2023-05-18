Автомобиль загорелся в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Водитель успел откатить полыхающую машину от резервуаров с газом.

Инцидент произошел сегодня, 26 мая, примерно в 14.30 во дворе дома № 5 по улице Мерецкова.

Полыхал легковой автомобиль Renault Logan. Спасатели прибыли быстро, однако пламя моментально охватило машину. В результате небольшой автомобиль выгорел почти полностью. Пожарные потушили машину в течение 10 минут.

По словам водителя, машина загорелась в момент включения зажигания. Пока мужчина искал воду, огонь перекинулся на салон. Водитель успел откатить машину подальше от расположенных рядом резервуаров с газом, иначе последствия могли быть более серьезными.