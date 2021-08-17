Автомобиль загорелся в центре Петрозаводска – хозяева успели спасти вещи и документы

Почти сорок минут пожарные тушили иномарку, загоревшуюся в субботу, 21 августа около 22 часов на Первомайском проспекте в Петрозаводске.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, 21 августа в 21:55 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: пр. Первомайский у дома 59. Пожар был ликвидирован в 22:37.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии поблагодарили неравнодушных водителей, которые на углу Первомайского проспекта и улицы Разина в Петрозаводске пытались помочь потушить автомобиль Audi и сразу вызвали пожарных.

«Огромное вам спасибо, если бы не ваша своевременная помощь, топливо могло разлиться сильнее и ущерб был бы значительно больше. По крайней мере удалось вытащить вещи и документы - они не сгорели».

Еще один автомобиль загорелся в Карелии в ночь с субботы на воскресенье, 22 августа в 04:27 пожарно-спасательное подразделение Кемского района (7 человек, 2 единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в автомобиле по адресу: Кемский район, поселок Рабочеостровск ул. Октябрьская у дома 31. В 04:35 пожар был ликвидирован.