Автомобиль загорелся во дворе визового центра в Петрозаводске (ФОТО)

Пожарные работают на месте возгорания иномарки во дворе визового центра Финляндии в карельской столице.

В Петрозаводске в 9-36 во дворе визового центра Финляндии в центре Петрозаводска загорелся автомобиль. Как сообщили "Столице на Онего в МЧС, погибших и пострадавших нет. В данный момент на месте происшествия на улице Гоголя работают спасатели.

Снимки горящего "Renault Espace" прислал в редакцию читатель "Столицы на Онего".

По словам очевидцев, возгорание возникло под капотом автомобиля; водитель не смог его открыть. Сначала люди пытались потушить пожар самостоятельно, но не смогли. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, как в Карелии за сутки сгорели два автомобиля.