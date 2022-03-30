Автомобиль закрутило и выбросило на тротуар после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись в понедельник на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского в Петрозаводске.
Водитель одной из «легковушек» не пропустил другую, что привело к ДТП. От сильного бокового удара один из автомобилей развернуло и выбросило на тротуар.
Видеозапись происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей в ПТЗ» Вконтакте.
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