Автомобиль закрутило и выбросило на тротуар после ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

фото: © Паблик ВК «Подслушано у водителей в ПТЗ» Вконтакте

Два автомобиля столкнулись в понедельник на перекрестке проспекта Александра Невского и улицы Луначарского в Петрозаводске.

Водитель одной из «легковушек» не пропустил другую, что привело к ДТП. От сильного бокового удара один из автомобилей развернуло и выбросило на тротуар.

Видеозапись происшествия размещена в группе «Подслушано у водителей в ПТЗ» Вконтакте.