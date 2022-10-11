Автомобиль зацепил подростка на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Подросток пытался перебежать по пешеходному переходу в Петрозаводске и едва не оказался под колесами автомобиля.

Происшествие произошло на улице Антонова.

Пешеход стал перебегать дорогу в тот момент, когда светофор работал в дежурном режиме. Водитель успел среагировать и резко затормозил, но тем не менее, подросток получил легкий удар и упал на асфальт. После этого он тут же поднялся и вернулся на тротуар.

Видеозапись происшествия размещена в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.