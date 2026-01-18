Автомобиль «Жигули» с подростками улетел в сугроб после дрифта на кольце

Подростки сами сняли на видео собственные опасные маневры.
Очередной случай безответственного и опасного поведения за рулем произошел в Петрозаводске. Видео дрифта на верхнему Чапаевскому кольцу появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ». Ролик сняли сами участники гонок. На видео автомобиль «Жигули» седьмой модели дрифтует по верхнему Чапаевскому кольцу. В машине – подростки.
Итог гонки – столкновение с сугробом. А мог быть столб.
К счастью, для участников никто не пострадал. Автомобиль позже сам покинул место аварии. Надеемся ГАИ и родители обратят внимание на участников опасных покатушек.
