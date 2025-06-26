Автомобили и квадратные метры: судебные приставы Карелии выставили на торги арестованное имущество

Судебные приставы Кареле выставили на торги семь лотов.

О проведении открытого аукциона рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Карелии. На торги выставлено 7 лотов в Петрозаводске, Костомукше, Питкяранте и Лахденпохье.

В большинстве своем это машины разных марок и стоимости. Самый бюджетный вариант — внедорожник Mitsubishi Pajero 2006 года выпуска. Начальная цена — 579 тысяч рублей. Самый дорогой — экскаватор погрузчик 2007 года выпуска. Торги начнутся с 3 миллионов 818 тысяч рублей.

Также на торги выставлена недвижимость. Продается двумя частями квартира в Костомукше. Начальная цена каждой — 1 миллион 364 тысячи 250 рублей.

Полный список и информацию об объектах торгов можно найти на официальном сайте УФССП по Карелии. Аукцион пройдет 24 июля на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан». Заявки принимают до 19 июля.