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Автомобили Lada будут делать в Эфиопии

Новости. Экономика
20:30, 26 Сентября 2023
фото: Freepik

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Машины российской марки могут поставляться в другие страны.

Эфиопия откроет на своей территории производство российских автомобилей Lada для африканского рынка. Об этом заявил ТАСС посол Эфиопии в РФ Чам Угала Уриат.

«Российские автомобили Lada мы увидим в ближайшей перспективе в соседних странах, ведь они [„Автоваз“] уже подписали контракт с одной из эфиопских компаний. Эти автомобили будут производится в Эфиопии», — отметил дипломат.

Так, по его словам, российские автомобили могут поставляться, например, в Судан и Южный Судан, Кению и Сомали. Он выразил надежду, что производство начнется в ближайшем будущем. Посол также добавил, что в настоящее время и другие российские автопроизводители проявляют интерес «к поездке в Эфиопию для строительства сборочных линий»: в частности, еще две компании ведут консультации с эфиопской стороной по этому поводу.

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