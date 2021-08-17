Автомобили Lada стали дефицитным товаром

В России образовался дефицит автомобилей Lada, в частности самой популярной модели - Lada Granta.

Об этом сообщили опрошенные РИА Новости дилеры.

По словам гендиректора группы «Прагматика» и вице-президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Владислава Рыдаева, нехватка Grant наблюдается как в Северо-Западном федеральном округе, так и в целом по стране.

Как отметил глава совета директоров «БН-Моторс» и вице-президент РОАД Алексей Подщеколдин, дефицит в той или иной степени наблюдается по всему модельному ряду Lada. «Сам „АвтоВАЗ“ достаточно оптимистично уверяет, что в сентябре они должны разрешить эту ситуацию», — добавил он.

При этом Подщеколдин уточнил, что нехватка касается не только моделей, собираемых в России, но и импортных.

«АвтоВАЗ» в понедельник возобновил работу после корпоративного отпуска, но из-за дефицита электронных комплектующих не будет выпускать Lada Granta еще как минимум неделю. С учетом планового отпуска компании, производство модели приостановлено почти на месяц.

По этой же причине с 20 августа ожидается остановка конвейера, на котором собираются Lada Largus, Xray, а также Renault Logan и Sandero. В целом за лето завод шесть раз приостанавливал выпуск ряда моделей из-за нехватки автоэлектроники.