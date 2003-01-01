Автомобили марки Газель будут возить пассажиров в Медвежьегорском районе

Два новых автомобиля для организации пассажирских перевозок приобрели в Медвежьегорском районе.
Как рассказали в администрации района, новые автомобили марки Газель Next А65R52 приобретены за счет средств бюджетного кредита.
— Современные автобусы, соответствующие всем требованиям пассажирских перевозок, будут переданы организатору-перевозчику и в течение двух месяцев выйдут на маршруты: Медвежьегорск (городской) и Медвежьегорск — Сергиево, Огорелыши (пригородный), — рассказала глава Медвежьегорского района Людмила Журавлева.
Ранее стало известно, что новый автобус выйдет на маршрут «Сегежа — Валдай».