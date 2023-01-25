Автомобили не поделили перекресток на окраине Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария, случившаяся утром 27 января на Ключевой, попала на камеру видеонаблюдения.

Инцидент случился сегодня, 27 января, в 07.46 утра на пересечении улиц Кемская и Судостроительная в петрозаводском районе Ключевая.

Видео аварии было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Инцидент был зафиксирован на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», а также на видеорегистратор очевидца.

Судя по видео, один из автомобилей двигался вниз по улице Кемская в сторону завода «Авангард», второй же в это время пересекал траекторию движения первой машины, пытаясь проехать к конечной остановки троллейбусов на улице Кемская. В результате первый автомобиль врезался в боковую сторону второго. Информации о пострадавших не поступало. Сам удар, судя по всему, получился не очень сильным.