Автомобили отправили в объезд на севере Карелии

На трассе «Кола» в Лоухском районе запретили проезд автомобилей.
Важную для автомобилистов информацию опубликовал паблик
Движение автомашин запретили с сегодняшнего дня, 26 апреля, на мосту автодороги «Кола», км 1051 — Нильмозеро — Нильмогуба, км 26+775. Здесь начались ремонтные работы.
Проехать можно по временному объезду, добавили дорожники.
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