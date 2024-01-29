Автомобили петрозаводчан из-за оттепели «тонут» на парковках

В соцсети горожане делятся снимками последствий потепления.
Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Антон Антонов разместил фотографию одной из парковок в верхней части проспекта Александра Невского.
«Спасайте свои автомобили, вода уже доходит до порогов», — сообщил горожанин.
Напомним, ранее мы показали, как пешеходы мучаются в непролазном болоте на улице Мерецкова.
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