Автомобили петрозаводчан из-за оттепели «тонут» на парковках

В соцсети горожане делятся снимками последствий потепления.

Пользователь сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии» Антон Антонов разместил фотографию одной из парковок в верхней части проспекта Александра Невского.



«Спасайте свои автомобили, вода уже доходит до порогов», — сообщил горожанин.



Напомним, ранее мы показали, как пешеходы мучаются в непролазном болоте на улице Мерецкова.