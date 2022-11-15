Автомобили после ДТП раскидало по оживленной трассе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария на Лесном проспекте попала в объектив камеры наблюдения.

В Петрозаводске 16 декабря в 07.11 утра произошла авария на Лесном проспекте на Древлянке, в районе пересечения с Конным переулком. Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк», видео опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, один автомобиль пытался совершить разворот на Лесном проспекте, повернув в сторону Древлянки. В этот момент в него врезалась машина, двигавшаяся в сторону Кукковки.

От удара автомобили раскидало по Лесному проспекту. Информация о пострадавших уточняется.