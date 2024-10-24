Автомобили, припаркованные на тротуаре в Петрозаводске, уехали ночью на штрафстоянку

Автомобили, припаркованные с нарушениями правил, были перемещены на штрафстоянку.

Водителям, беспечно оставившим свои авто на тротуаре, утром пришлось искать железных коней на штрафстоянке, как стало известно из официального паблика Госавтоинспекции Петрозаводска.

Минувшей ночью с тротуара у домов № 8 и 9 на улице Сортавальской в Петрозаводске автоинспекторы эвакуировали 5 автомобилей, рассказали в дорожной полиции.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила, что за стоянку транспортных средств на тротуаре предусмотрена административная ответственность. Нарушителям грозит штраф в 1 тысячу рублей и эвакуация автомобиля на штрафстоянку.

Дорожные полицейские призвали водителей быть внимательными при выборе места для парковки автомобиля.