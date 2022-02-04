Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Столкновение кроссовера и отечественного авто произошло на Ключевой.

Авария произошла сегодня, 6 февраля, в 10.01 на улице Ключевая, в районе пересечения с улицей Нойбранденбургская. Столкнулись кроссовер Nissan X-trail и легковой автомобиль «ВАЗ-2104» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, пишет ДТП ПТЗ.

Кроссовер выезжал на улицу Ключевая с улицы Нойбранденбургская. В это же время «ВАЗ-2104» двигался по улице Ключевая в прямом направлении (главная дорога).

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части.

Машины получили механические повреждения.

Момент жесткого ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

Ранее сообщалось, кроссовер вытолкнул легковой автомобиль на пешехода в Петрозаводске.