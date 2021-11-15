Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух автомобилей произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.
Два легковых автомобиля столкнулись сегодня, 18 декабря, в 13.23 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.
Судя по видео, которое разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один участник двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора по проспекту Ленина по направлению к вокзалу, а второй торопился пересечь перекресток по Анохина в сторону улицы Гоголя.
От удара автомобили раскидало по перекрестку. Машины получили механические повреждения.
Информация о пострадавших устанавливается.
«Поторопился?! Вот и подарок на Новый Год!» - комментирую видео в паблике.
Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».
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