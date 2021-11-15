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Автомобили раскидало по дороге после жесткого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:17, 18 Декабря 2021
фото: Кадр из видео

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Авария с участием двух автомобилей произошла на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

Два легковых автомобиля столкнулись сегодня, 18 декабря, в 13.23 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Анохина.

Судя по видео, которое разместили в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» один участник двигался на большой скорости на запрещающий сигнал светофора по проспекту Ленина по направлению к вокзалу, а второй торопился пересечь перекресток по Анохина в сторону улицы Гоголя.

От удара автомобили раскидало по перекрестку. Машины получили механические повреждения.

Информация о пострадавших устанавливается.

«Поторопился?! Вот и подарок на Новый Год!» - комментирую видео в паблике.

Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк».

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Комментарии

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