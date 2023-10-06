Автомобили раскидало по перекрестку после массовой аварии в Петрозаводску

На Октябрьском проспекте столкнулись две легковушки и автобус.

Жесткая авария произошла вчера, 6 октября, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Мурманская в Петрозаводске. Случившееся попало на камеру видеонаблюдения компании «Ситилинк».

ДТП случилось в 19.13 вечера. Один из легковых автомобилей поворачивал с Октябрьского проспекта на улицу Мурманская в направлении Первомайского проспекта. В этот момент на перекресток с большой скоростью выехала другая легковушка, двигавшаяся по проспекту в сторону улицы Московская.

После жесткого столкновения автомобили выбросило на тротуар, при этом одна из машин столкнулась с маршрутным автобусом, подъезжавшим к остановке.

Автомобили получили механические повреждения. Уточняется, были ли в аварии пострадавшие.