Автомобили разбились в аварии с буксировкой в Петрозаводске

Травмы получил 86-летний водитель за рулём неисправного автомобиля.

Авария, в которой участвовали три автомобиля, а разбились два, произошла 12 июня в 17.55 на пересечении улиц Гвардейская и Ключевая в Петрозаводске, сообщили в Госавтоинспекции карельской столицы.

Там автомобиль ВАЗ Нива под управлением 70-летнего водителя осуществлял буксировал Кia Picanto. При повороте направо Кia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai Creta.

Травмы в результате ДТП получил 86 - летний водитель Kia. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее стало известно об аварии, в которой пострадал молодой водитель отечественного автомобиля.