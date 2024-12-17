Автомобили разбились в ДТП на окраине Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео: Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии / VK

Жёсткая авария произошла на Шуйском шоссе.

Жёсткое ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на Шуйском шоссе в Петрозаводске.

Видел последствий аварии очевидцы выложили в паблике «Подслушано у водителей Петрозаводска и Карелии» сегодня, 18 декабря.

Судя по видео, на дороге столкнулись два легковых автомобиля, при этом отечественная легковушка оказалась разбита. Подробности о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.