Автомобили разбросало по дороге после ДТП на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Два автомобиля столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская.

Авария с участием двух автомобилей произошла сегодня, 12 августа, в 9.05 на регулируемом перекрестке Октябрьский проспект — улица Мурманская. Об этом пишет ДТП ПТЗ.

Машины столкнулись, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Мурманская, а второй двигался по Октябрьскому проспекту в прямом направлении.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части и отбросило на угол перекрестка и улицу Мурманская. Из-под капота одной машины пошел дым.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники ГИБДД и медики.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании «Ситилинк».

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