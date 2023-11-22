Автомобили развернуло после аварии на оживленной магистрали Петрозаводска

фото: © Скриншот из видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / VK

ДТП с участием двух легковушек произошло на Лососинском шоссе.

Два автомобиля столкнулись 22 ноября на Лососинском шоссе в Петрозаводске. Момент аварии, попавший в объектив камеры видеонаблюдения компании «Сампо», был выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Инцидент произошел в 13.04. Один из автомобилей двигался по Лососинском шоссе прямо в сторону выезда из города, в то время как второй выезжал с межквартального проезда, сразу повернув на крайнюю левую полосу.

После удара автомобили развернуло на проезжей части, один из них немного заехал на разделительную полосу. Транспортные средства были повреждены, информации о пострадавших не поступало.