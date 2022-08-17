Автомобили столкнулись на подъезде к аэропорту Петрозаводска (ФОТО)

В Прионежском районе в результате ДТП пострадала 69-летняя пассажирка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, утром 18 августа, в 07.45, на 1 километре автодороги «Подъезд к аэропорту Петрозаводск» произошло ДТП с участием легковых автомобилей Renault Kangoo и Volvo.

По предварительным данным, причиной ДТП стал маневр 60-летнего водителя Renault, который попытался развернуться на дороге, где это было запрещено разметкой и дорожным знаком.

В результате аварии травмы получила 69-летняя пассажирка автомобиля Renault. По факту ДТП проводится проверка.