Автомобили столкнулись перед крупнейшим торговым центром Карелии (ВИДЕО)

Утром 10 мая два автомобиля столкнулись на Лесном проспекте в Петрозаводске.
Очередная авария произошла в Петрозаводске на Лесном проспекте, в районе гипермаркета «Сигма», в 9.45 утра 10 мая.
Два автомобиля столкнулись перед регулируемым пешеходным переходом. Одна машина остановилась, отреагировав на запрещающий сигнал светофора, другая в это время врезалась в нее сзади. Судя по всему, в аварии никто не пострадал.
Момент ДТП попал на камеру наружного видеонаблюдения компании «Сампо». Видео выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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