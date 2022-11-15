Автомобили столкнулись посреди одного из самых оживленных перекрестков в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две машины не поделили пересечение Правды и Ключевского шоссе в столице Карелии.

Авария произошла сегодня, 9 декабря, на перекрестке улиц Правды, Калинина, Лыжная, а также Ключевского шоссе. Инцидент зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо». Видео было выложено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, автомобиль одного из участников аварии двигался по улице правды прямо в сторону улицы Лыжная, в то время как другой автомобиль поворачивал с улицы Лыжная на улицу Калинина. Столкновение произошло непосредственно на середине перекрестка.

Авария случилась в 7.22 утра. Информации о пострадавших не поступало. Транспортные средства получили механические повреждения.