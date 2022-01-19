Автомобили столкнулись посреди перекрестка в самом центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Авария с участием двух внедорожников произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Анохина.

Сегодня, 20 января, в 11.46 два автомобиля не поделили перекресток Ленина — Анохина в центре Петрозаводска. Соответствующее видео с камер наружного наблюдения компаний «Сампо» и «Ситилинк» появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Один из участников ДТП двигался прямо по проспекту Ленина, в то время как другой поворачивал на проспект с улицы Анохина. Столкновение произошло в самом центре перекрестка. Удар пришелся, судя по видео, прямо в водительскую дверь одного из автомобилей. Данные о пострадавших уточняются.

Ранее в Петрозаводске автомобиль подмял под колеса женщину на парковке у магазина.