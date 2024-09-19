Автомобили столкнулись в центре Петрозаводска

Авария произошла на улице Куйбышева в карельской столице.
Камера видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела аварию, произошедшую 28 сентября на улице Куйбышева. Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Судя по видео, легковой автомобиль одного из участников аварии двигался по улице Куйбышева в районе пересечения с улицей Еремеева в сторону проспекта Ленина. В это время с улицы Еремеева выехала вторая легковушка.
Столкновение случилось прямо на перекрестке. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.
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