Автомобили столкнулись в центре Петрозаводска

фото: © Скриншот с видео от Видео от Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

Авария произошла на улице Куйбышева в карельской столице.

Камера видеонаблюдения компании «Ситилинк» запечатлела аварию, произошедшую 28 сентября на улице Куйбышева. Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, легковой автомобиль одного из участников аварии двигался по улице Куйбышева в районе пересечения с улицей Еремеева в сторону проспекта Ленина. В это время с улицы Еремеева выехала вторая легковушка.

Столкновение случилось прямо на перекрестке. Автомобили получили механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.