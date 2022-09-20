Автомобили тонут в грязи на ремонтируемой дороге на севере Карелии (ФОТО)

Автомобилисты жалуются на состояние вставшей на ремонт трассы Кепа-Юшкозеро-Боровой-Костомукша.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовали фото дороги Костомукша-Боровой, которая стала практически непроходимой для легковых автомобилей. Трасса находится на ремонте с июня. Несмотря на то, что по документации срок окончания работ — 15 сентября, состояние дороги оставляет желать лучшего.

«Просто невозможно ехать. Машину засасывает. Куда смотря власти!», — возмущается автор фото.

Ранее сообщалось, в Карелии начался капитальный ремонт дороги на Костомукшу.