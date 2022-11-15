Автомобили в Карелии не смогли разъехаться на заснеженной дороге, один оказался в кювете

В Кондопожском районе Карелии столкнулись два легковых автомобиля.
Как сообщили в ГИБДД, авария произошла 13 декабря на автодороге ст. Шуйская — Гирвас.
По предварительным данным, 31-летний водитель Renault Sandero допустил касательное столкновение с встречным автомобилем Ford Focus. В результате Ford вылетел в кювет.
Пострадала пассажирка одного из автомобилей.
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