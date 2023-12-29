Автомобили в Петрозаводске мешают вывозу мусора с городских контейнерных площадок

В карельской столице снова зафиксировали запаркованность во дворах.

Карельский экологический оператор снова фиксирует запаркованность во дворах Петрозаводска, сообщили в паблике Минприроды республики.



Как рассказали в группе, 8 января 2024 года балансодержатели контейнерных площадок не смогли обеспечить доступ спецтехники КЭО к следующим местам накопления отходов:



ул.Балтийская, 65



Скандинавский пр., 12а



ул.Ровио, д. 38



ул. Ровио, 32



ул. Лососинская, 13



ул. Ровио, д. 38



ул. Чапаева, 40а



ул. Островского, 5



ул. Зеленая, 14



ул. Ровио, 7



ул. Ровио, 2 Б



«Уважаемые жители и гости Республики, во избежание нарушения графика вывоза отходов и переполнения контейнеров региональный оператор просит не оставлять транспорт возле контейнерных площадок и обращать внимание во время парковки на возможность проезда спецтехники во дворах многоквартирных домов», — написали в источнике.