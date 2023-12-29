Автомобили в Петрозаводске мешают вывозу мусора с городских контейнерных площадок

В карельской столице снова зафиксировали запаркованность во дворах.
Карельский экологический оператор снова фиксирует запаркованность во дворах Петрозаводска, сообщили в паблике Минприроды республики.
Как рассказали в группе, 8 января 2024 года балансодержатели контейнерных площадок не смогли обеспечить доступ спецтехники КЭО к следующим местам накопления отходов:
ул.Балтийская, 65
Скандинавский пр., 12а
ул.Ровио, д. 38
ул. Ровио, 32
ул. Лососинская, 13
ул. Ровио, д. 38
ул. Чапаева, 40а
ул. Островского, 5
ул. Зеленая, 14
ул. Ровио, 7
ул. Ровио, 2 Б
«Уважаемые жители и гости Республики, во избежание нарушения графика вывоза отходов и переполнения контейнеров региональный оператор просит не оставлять транспорт возле контейнерных площадок и обращать внимание во время парковки на возможность проезда спецтехники во дворах многоквартирных домов», — написали в источнике.
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