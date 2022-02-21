890x80
Реклама
Желающим купить квартиру в Петрозаводске предлагается снижение первого взноса по ипотеке
21.02.2022 16:29
Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве 8
Сегодня 12:05
Охотники за золотом напали на экс-депутата Заксобрания Карелии на пляже в Рио-де-Жанейро 3
Сегодня 10:14
Власти Карелии передали компании «Асилан» землю без торгов в Пудожском районе 4
Сегодня 12:19
Минздрав Карелии пообещал наказать медработников, отправивших больных пациентов домой 5
Сегодня 07:50

Автомобили в Петрозаводске разъезжают по островку безопасности на разделительной полосе (ФОТО)

Новости. Общество
21:53, 22 Февраля 2022
фото: "Столица на Онего"

Новости партнеров

На улице Чапаева автомобили разворачиваются прямо по пешеходному переходу на разделительной полосе.

Читательница «Столицы на Онего» поделилась фотографиями пешеходного перехода на улице Чапаева, в районе Верхнего чапаевского кольца. На фотографиях видно, что автолюбители, разворачиваясь, проезжают прямо по пешеходному переходу на разделительной полосе. Судя по всему, автолюбители таким образом пытались объехать пробку на улице Чапаева.

«Едут прямо под знаком „Пешеходный переход“. А как переходить людям?», — задалась вопросом автор фото.

Напомним, сегодня, 22 февраля на двух пешеходных переходах в Петрозаводске автомобили сбили людей. На улице Боровая молодой водитель ВАЗ-2107 сбил ребенка, а на Первомайском проспекте в результате аварии с участием двух автомобилей пострадала женщина-пешеход.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-22 22:05:57
Правонарушителей в большом числе направлять на уборку снега. Учитесь у большевиков.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.02.2022, 19:15
Труп без головы всплыл из-под снега в Петрозаводске
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта
21.02.2022, 20:50
Арестованный экс-спикер горсовета Петрозаводска подал в суд на главу Карелии

Аналитика

Сегодня 17:30
Политкухня
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 3
Стала известна суть судебных претензий бывшего председателя Петрозаводского городского совета Геннадия Боднарчука к главе Карелии Артуру Парфенчикову, губернаторской администрации и Петросовету.
Девочка с веслом как символ Ключевского карьера 4
21.02.2022 13:09
Собаки vs люди: чья жизнь дороже? 4
21.02.2022 09:51
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
18.02.2022 17:33
Валентик и миллиарды 12
18.02.2022 15:05
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:27
Без политики
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
В Офтальмологическом центре Карелии операция по удалению катаракты проводится амбулаторно, безболезненно и с быстрым восстановлением зрительных функций.
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
11.02.2022 19:13
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»