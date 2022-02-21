Автомобили в Петрозаводске разъезжают по островку безопасности на разделительной полосе (ФОТО)

На улице Чапаева автомобили разворачиваются прямо по пешеходному переходу на разделительной полосе.

Читательница «Столицы на Онего» поделилась фотографиями пешеходного перехода на улице Чапаева, в районе Верхнего чапаевского кольца. На фотографиях видно, что автолюбители, разворачиваясь, проезжают прямо по пешеходному переходу на разделительной полосе. Судя по всему, автолюбители таким образом пытались объехать пробку на улице Чапаева.

«Едут прямо под знаком „Пешеходный переход“. А как переходить людям?», — задалась вопросом автор фото.

Напомним, сегодня, 22 февраля на двух пешеходных переходах в Петрозаводске автомобили сбили людей. На улице Боровая молодой водитель ВАЗ-2107 сбил ребенка, а на Первомайском проспекте в результате аварии с участием двух автомобилей пострадала женщина-пешеход.