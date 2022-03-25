Автомобили в салонах заметно подешевели

Захлестнувший автосалоны в преддверии мартовских праздников бешеный спрос подостыл и цены на одни и те же модели и комплектации некоторых автомобилей упали на сотню-другую тысяч рублей.

Renault Duster в комплектации Drive, 150 л. с., который предлагали купить за 2 402 170 рублей, теперь можно приобрести за 1,998 млн рублей.

Так, в одном из салонов Hyundai, где в первые дни марта Solaris в самой бюджетной комплектации предлагался покупателям более чем за 2 млн рублей, теперь можно забрать его прямо сейчас за 1,5 млн рублей.

Volkswagen Polo на автомате в комплектации Status, который в начале марта подобрали за 2,2 млн рублей, сейчас можно забрать за 2,1 миллиона. Если нужно еще дешевле, в наличии есть комплектация Respect, даже меньше 2 млн рублей. Это гораздо дороже, чем в начале февраля, но все же цены немного, да отступили от уровня начала марта.

«2,200 - вообще странно, у нас эксклюзивы за столько стояли. Три недели назад… Это первые числа месяца были. Тогда никто не знал вообще цен. Их никто не устанавливал. Я, наверное, какую-то ориентировочную давал, ту, что в программе», - пояснил консультант.

С 10 марта, по его словам, установили «плюс-минус постоянную» цену, которая будет действовать до конца месяца. С 1 апреля ожидается новое подорожание, но это неточно.

«Volkswagen остановил машины снова. Он не пускает их в салон со складов. Обычно он так делает, когда еще подорожание сделает. В принципе мы этого и ожидаем, потому что завод поднял цены на 20%, а везде в автобизнесе - на 30%. Скорее всего, Volkswagen эти 10-11% будет “добивать” с 1 апреля», - добавил менеджер.