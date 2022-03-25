Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022 15:19
Финляндия продлила ограничения на пересечение границы для граждан России
28.03.2022 15:53
Глава Минэка назвал условие снижения дефицита и стоимости сахара в Карелии
28.03.2022 06:40

Автомобили в салонах заметно подешевели

Новости. Общество
00:10, 29 Марта 2022
фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Новости партнеров

Захлестнувший автосалоны в преддверии мартовских праздников бешеный спрос подостыл и цены на одни и те же модели и комплектации некоторых автомобилей упали на сотню-другую тысяч рублей.

В этом убедился корреспондент "Фонтанки", побывавший в нескольких автосалонах Санкт-Петербурга.

Так, в одном из салонов Hyundai, где в первые дни марта Solaris в самой бюджетной комплектации предлагался покупателям более чем за 2 млн рублей, теперь можно забрать его прямо сейчас за 1,5 млн рублей.

Renault Duster в комплектации Drive, 150 л. с., который предлагали купить за 2 402 170 рублей, теперь можно приобрести за 1,998 млн рублей.

Volkswagen Polo на автомате в комплектации Status, который в начале марта подобрали за 2,2 млн рублей, сейчас можно забрать за 2,1 миллиона. Если нужно еще дешевле, в наличии есть комплектация Respect, даже меньше 2 млн рублей. Это гораздо дороже, чем в начале февраля, но все же цены немного, да отступили от уровня начала марта.

«2,200 - вообще странно, у нас эксклюзивы за столько стояли. Три недели назад… Это первые числа месяца были. Тогда никто не знал вообще цен. Их никто не устанавливал. Я, наверное, какую-то ориентировочную давал, ту, что в программе», - пояснил консультант.

С 10 марта, по его словам, установили «плюс-минус постоянную» цену, которая будет действовать до конца месяца. С 1 апреля ожидается новое подорожание, но это неточно.

«Volkswagen остановил машины снова. Он не пускает их в салон со складов. Обычно он так делает, когда еще подорожание сделает. В принципе мы этого и ожидаем, потому что завод поднял цены на 20%, а везде в автобизнесе - на 30%. Скорее всего, Volkswagen эти 10-11% будет “добивать” с 1 апреля», - добавил менеджер.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
26.03.2022, 15:54
Еще один участок трассы «Кола» перекрыт из-за разгула стихии
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все
25.03.2022, 07:25
«Живодеры, изверги»: в Петрозаводске хозяева бросили умирать собаку, запутавшуюся в цепи (18+)

Аналитика

28.03.2022 15:19
Капитал
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
Компания бизнесмена Игоря Лейтиса возводит на берегу Ладожского озера новый причальный комплекс.
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
25.03.2022 14:45
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
«Находимся в панике и верим в лучшее»
24.03.2022 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.