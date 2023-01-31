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Автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут запретить регистрировать в России

Новости. Общество
20:30, 21 Февраля 2023
фото: © Максим Богодвид / РИА «Новости»

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Росстандарт инициировал отзыв свидетельств СБКТС, позволяющих регистрировать автомобили, ввезенные в Россию из-за рубежа. 

 Скоро к этому процессу может присоединиться таможня, пишет газета «Новые известия».

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, речь идет в первую очередь о машинах, которые ввозятся в РФ через Казахстан или  Кыргызстан, и главная их проблема заключается в том, что эти автомобили не соответствуют экологическим стандартам «Евро-4» и «Евро-5», а значит, даже в теории не могут быть легализованы в России.

По сообщению njcar.ru, Росстандарт отменяет свидетельства, выданные, в частности, в Калининградской области. В ходе выявленных нарушений СБКТС аннулируются, что фактически отменяет действие и паспорта транспортного средства, и СТС.

Массовые проверки Росстандарт проводит в содружестве с Минэкономразвития, Росаккредитацией и АО «Электронный паспорт».

«Мы будем принимать оперативные меры, включая применение защитительной оговорки техрегламента ТР ТС 018/2011, предусматривающего отмену свидетельства безопасности конструкций транспортных средств и исключение их из реестра, что в дальнейшем влечет за собой отмену электронных паспортов и снятие с регистрационного учета в ГИБДД», — приводит слова представителя Росстандарта Александра Кузьмина Auto.ru.

 

 

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