Автомобилист на 100 км/ч превысил разрешенную скорость в Петрозаводске (ФОТО)

На Лесном проспекте камера зафиксировала автомобиль, летевший со скоростью 182 км/ч.
В Госавтоинспекции Карелии сообщили об инциденте, зафиксированном камерой фотофиксации нарушений на Лесном проспекте в Петрозаводске.
Поздним вечером 18 января автомобиль Volkswagen пронесся по магистрали со скоростью 182 км/ч.
Водитель был оштрафован на 5 тысяч рублей за превышение скорости.
В ГИБДД отметили, что на неделе в Карелии наблюдались неблагоприятные дорожные условия — мокрый снег, гололедица.
В минувшем году в Карелии приборы фотофиксации зафиксировали почти семьсот тысяч случаев превышения скорости.
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