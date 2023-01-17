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Автомобилист на 100 км/ч превысил разрешенную скорость в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
13:41, 20 Января 2023
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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На Лесном проспекте камера зафиксировала автомобиль, летевший со скоростью 182 км/ч.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили об инциденте, зафиксированном камерой фотофиксации нарушений на Лесном проспекте в Петрозаводске.

Поздним вечером 18 января автомобиль Volkswagen пронесся по магистрали со скоростью 182 км/ч.

Водитель был оштрафован на 5 тысяч рублей за превышение скорости.

В ГИБДД отметили, что на неделе в Карелии наблюдались неблагоприятные дорожные условия — мокрый снег, гололедица.

В минувшем году в Карелии приборы фотофиксации зафиксировали почти семьсот тысяч случаев превышения скорости.

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