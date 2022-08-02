Автомобилист на высокой скорости протаранил преграду в городе Карелии (ВИДЕО)

Авария с участием легкового автомобиля произошла ранним утром в Сегеже.

В четверг, 11 августа, в 5-03 в Сегеже легковой автомобиль на полном ходу врезался в преграду. Об этом информирует паблик «Сегежские Будни».

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения компании «Ситилинк». На кадрах видно, как после ДТП из поврежденного автомобиля выходят несколько человек.