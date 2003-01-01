Автомобилист сбил с ног пешехода в центре Петрозаводска

Мужчина попал под колёса иномарки, переходя дорогу возле Музыкального театра Карелии.

В дневное время 22 ноября на Фаддеевской улице в Петрозаводске автомобиль сбил с ног пешехода. Происшествие зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

Водитель иномарки, двигаясь в сторону улицы Луначарского, по неизвестной причине не стал сбавлять скорость и совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу возле Музыкального театра Карелии.

После столкновения пострадавший смог подняться, придерживаясь рукой за передний бампер машины. В настоящее время о его самочувствии ничего не известно.

