Автомобилистам на неделю запретят ездить по нечётной стороне Перевалки

В мэрии Петрозаводска объяснили причину введения ограничений.
С 18 по 24 августа движение по нечетной стороне улицы Чапаева будет запрещено для всех видов транспортных средств, сообщили в администрации Петрозаводска.
— Двустороннее движение автомобилей организуют по четной стороне улицы Чапаева. При этом заезд и выезд с улиц Фурманова и Гражданской в сторону Лежневой улицы будет перекрыт, — рассказали там.
Как объяснили в мэрии карельской столицы, причиной введения ограничений стала реконструкция сетей ливневой канализации.