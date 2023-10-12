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Автомобилистам на три ночи перекроют доступ в Соломенное

Новости. Общество
16:40, 13 Октября 2023
фото: © мэрия Петрозаводска / ВК

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Движение по понтонному мосту в Соломенном перекроют в субботу, воскресенье и понедельник

В эти выходные, 14 и 15, октября, а также в ближайший понедельник, 16 числа, с 00.30 до 05.00 будет запрещено движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив.

«Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям технического регламента о безопасности», — заявили в пресс-службе мэрии карельской столицы.

Машинам экстренных служб проезд разрешат. Ограничения не коснутся и пешеходов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что дорожники надолго сузят проезд по трассе «Кола» в соседнем с Карелией регионе.

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