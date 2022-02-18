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18.02.2022 22:00

Автомобилистка из Ленобласти врезалась в грузовик дорожников в Карелии

Новости. Происшествия
17:29, 19 Февраля 2022
фото: ЛахденпохьЯ - НАВСЕГДА! / ВК

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На трассе в Карелии произошло ДТП, в результате которого женщина-пассажир и ребенок были доставлены в медучреждение.

Авария произошла у поселка Ихала Лахденпохского района. Фото с места ДТП опубликовано в сообществе «Лахденпохья — Навсегда!».

Столкнулись легковой атомобиль и грузовик. Как сообщили «Столице на Онего» в Госавтоинспекции, за рулем легковой машины была автомобилистка из Ленинградской области. По предварительным данным, автомобили ехали в попутном направлении. Дама за рулем решила выполнить обгон, но в тот момент водитель грузовой машины поворачивал. В итоге произошло ДТП.

После аварии в медучреждение были доставлены женщина-пассажир и ребенок.

 

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