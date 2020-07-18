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Автомобилистов и шиномонтажников просят не засорять Петрозаводск старыми покрышками (ФОТО)

Новости. От читателей
09:09, 19 Июля 2020
фото: читатель Столицы на Онего
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Горожанин попросил автолюбителей и владельцев шиномонтажей не выкидывать покрышки на помойки Петрозаводска.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, который прислал фото контейнерной площадки, заваленной старыми покрышками.

"Уважаемые автолюбители, владельцы шиномонтажей и просто проезжающие мимо площадки для сбора ТКО, - написал автор фото в комментарии. – Убедительная просьба: не бросайте покрышки. Давайте все-таки любить свой город и не создавать искусственные свалки. Для этой цели есть специально отведенные места. Подумайте, каково жителям квартир, окна которых имеют вид на площадку. Давайте уважать друг друга! И начинать нужно с себя!"

Напомним, Автоспецтранс принимает авторезину от жителей карельской столицы на переработку бесплатно. Сдать шины можно по адресу: Вытегорское шоссе, 82 (вторая проходная предприятия).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-07-19 10:42:30
А и пусть бы лежали.
Тот же "единый оператор" не так давно практиковал селфи водителей мусоровозов на фоне обработанной площадки. Может, и сейчас практикует. Видимо, эти фотографии кто-то отсматривает. Пусть озадачат водителей фотками площадок с покрышками, фиксируют адреса и, скажем, раз в неделю запускают по установленным адресам машину конкретно для покрышек. За это время часть дачники заберут для огородных поделок, часть местные жители закопают на газонах вместо поребриков или как клумбы, а остальное попадёт по адресу. И это будет гораздо лучше, чем нынешняя ситуация, когда хозяину резинового утиля проще вывалить его в попутный кювет или на лесную отворотку, чем везти на какой-то спецадрес.
Андрей Дубенский
2020-07-19 09:20:12
Покрышки хоть вывезти можно. А что будет с сотнями старых, ржавых, много лет не используемых и по сути списанных корыт, стоящих почти во всех дворах?
1677
2020-07-19 10:30:05
Андрей Дубенский, за чем спрашивать, если знаете ответ?
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