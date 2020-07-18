Автомобилистов и шиномонтажников просят не засорять Петрозаводск старыми покрышками (ФОТО)

Горожанин попросил автолюбителей и владельцев шиномонтажей не выкидывать покрышки на помойки Петрозаводска.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился горожанин, который прислал фото контейнерной площадки, заваленной старыми покрышками.

"Уважаемые автолюбители, владельцы шиномонтажей и просто проезжающие мимо площадки для сбора ТКО, - написал автор фото в комментарии. – Убедительная просьба: не бросайте покрышки. Давайте все-таки любить свой город и не создавать искусственные свалки. Для этой цели есть специально отведенные места. Подумайте, каково жителям квартир, окна которых имеют вид на площадку. Давайте уважать друг друга! И начинать нужно с себя!"

Напомним, Автоспецтранс принимает авторезину от жителей карельской столицы на переработку бесплатно. Сдать шины можно по адресу: Вытегорское шоссе, 82 (вторая проходная предприятия).