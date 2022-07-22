Автомобилисты боятся ездить по опасному мосту в Карелии (ФОТО)

Ветхий мост в Пряжинском районе пугает автомобилистов в Карелии.
Мост в деревню Чуйнаволок опасен, считают автолюбители. Фото ветхой переправы размещены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
«Будьте аккуратны при проезде по мосту в д. Чуйнаволок Пряжинского района. Дорога на Кудаму. Мост в очень плохом состоянии», — гласит текст поста.
Ранее сообщалось, как мост в Петрозаводске разваливался на глазах.
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