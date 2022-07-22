Автомобилисты боятся ездить по опасному мосту в Карелии (ФОТО)

Ветхий мост в Пряжинском районе пугает автомобилистов в Карелии.

Мост в деревню Чуйнаволок опасен, считают автолюбители. Фото ветхой переправы размещены в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Будьте аккуратны при проезде по мосту в д. Чуйнаволок Пряжинского района. Дорога на Кудаму. Мост в очень плохом состоянии», — гласит текст поста.

Ранее сообщалось, как мост в Петрозаводске разваливался на глазах.