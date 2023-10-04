Автомобилисты не смогут попасть в отдаленный район Петрозаводска

Движение по понтонному мосту в Соломенном перекроют в ночь на пятницу и в ночь на воскресенье.

С 00.30 до 05.00 6 октября, а также с 00.30 до 05.00 8 октября запретят движение машин по понтонному мосту через Соломенный пролив.



Специалисты продолжают проверять переправу на соответствие требованиям технического регламента, предупредили в мэрии Петрозаводска.



При этом автомобили экстренных служб будут пропускать. Пешеходов временные ограничения не касаются.