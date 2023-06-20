Автомобилисты Петрозаводска просят сделать больше платных парковок в центре города

Некоторые водители считают, что в центре столицы Карелии должно быть больше платных парковок.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» пользователь Владимир Архипов опубликовал свои соображения по поводу платных парковок в центре республиканской столицы.



«В городе нужны платные парковки, - написал он. - 20 минут кататься по центру, чтобы найти парковочное место на полчаса, это уже какой-то перебор. 40-50 рублей в час за возможность нормально припарковать авто, думаю, подъемная цена для всех».



В комментариях его поддержали другие пользователи сообщества.



«Полностью согласен и поддерживаю», - сообщил Александр Александров.



«В Петербурге очень стало удобно, когда сделали платный центр. Теперь всегда находишь место. И оплата удобная через приложение, 100 рублей час. Давно пора и в Петрозаводске так сделать. Давно поддерживаю эту идею», - отметил Искандер Алиханов.



Отметим, в центре Петрозаводска и в других районах уже действуют платные парковки. Например, в торгово-развлекательных центрах и комплексах.