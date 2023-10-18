Автомобилисты показали, где можно распрощаться с колесом на оживленном проспекте Петрозаводска

Горожане сфотографировали злополучную яму на дороге, где авто остаются без колес.

Фотографии роковой для машин и их владельцев ямы опубликовали в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Комсомольский проспект — средняя полоса, сразу после моста по направлению в центр», — назвал автор фото место расположения злополучной и даже опасной ямы.

«Будьте аккуратнее, попал на колесо», — сообщил автомобилист.

Под постом развернулось обсуждение - пользователи сети активно комментировали публкацию - шутили, ругались, делились своим опытом разбирательств в подобных ситуациях. Кто-то написал, что тоже оставил колесо именно в той яме.