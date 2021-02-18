Автомобилисты устроили аварию в Петрозаводске (ВИДЕО)

Две машины попали в ДТП в районе Октябрьского проспекта.
Авария произошла 19 февраля в 10-37 в карельской столице, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.
ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один автомобилист совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался прямо.
После столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка. Машины повреждены.
Момент ДТП сняли камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".
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