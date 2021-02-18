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Автомобилисты устроили аварию в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:00, 19 Февраля 2021
фото: ДТП Петрозаводска и Карелии
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Две машины попали в ДТП в районе Октябрьского проспекта.

Авария произошла 19 февраля в 10-37 в карельской столице, сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мелентьевой.

ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда один автомобилист совершал левый поворот на улицу Мелентьевой, в это же время второй автомобиль двигался прямо.

После столкновения автомобили отбросило на угол перекрёстка. Машины повреждены.

Момент ДТП сняли камеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

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Комментарии

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Иван
2021-02-19 13:22:25
это место проклято, надо менять там схему движения
Гость
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