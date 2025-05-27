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Автомобильный мост обрушился на пассажирский поезд в Брянской области

Новости. Происшествия
01:00, 01 Июня 2025
фото: © Московская транспортная прокуратура

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Называется предварительная версия падения моста.

ЧП произошло 31 мая в 22:44 в Выгоничском районе Брянской области, поезд шел из Климово в Москву, сообщает Московская железная дорога.

«Сход локомотива и вагонов пассажирского поезда № 86 произошел из-за обрушения пролетного строения автомобильного моста в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта. Для ликвидации последствий схода на место направлены восстановительные поезда», — говорится в сообщении.

По данным МЧС России, в район были направлены дополнительные силы МЧС России, аварийно-спасательное оборудование, а также световые башни для работ ночью.

«Основные усилия направлены на поиск и деблокирование людей. Все пассажиры пострадавшего поезда отводятся на безопасное расстояние и осматриваются врачами. Они будут направлены в пункт временного размещения. В зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работает оперативный штаб, сообщил в ТГ-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Для транспортировки пострадавших организованы экстренные бригады скорой помощи. Все пострадавшие доставляются в медицинские учреждения области. Врачи оказывают всю необходимую помощь. Если будет необходимо, по решению медиков готовы организовать перевозку тяжело пострадавших санавиацией в Москву. Все соответствующие распоряжения сделаны», — уточнил чиновник.

Как уточнили в МЧС России, по предварительной информации  пострадал 31 человек, из них 3 - погибли, 28 - направлены в лечебные учреждения. К ликвидации последствий аварии привлечены порядка 180 специалистов и 60 единиц техники.

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