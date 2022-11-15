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Автомобильный пункт пропуска через границу в соседнем с Карелией регионе закроют на несколько лет

Новости. Общество
14:30, 17 Декабря 2022
фото: © Sputnik / Виктор Толочко

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В Ленинградской области закроется автомобильный пункт пропуска — пересекать границу можно будет только пешеходам.

Пункт пропуска на российско-эстонской границе в Ивангороде закроется на модернизацию на два-три года. Смогут перейти границу только пешеходы, а автомобилям придется искать другие пути. Об этом 16 декабря сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СМИ республики, которые, в свою очередь, ссылаются на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, комитет общественных коммуникаций области и главу администрации Ивангорода Виктора Карпенко.

Как пишут издания, ориентировочно МАПП «Ивангород» уйдет на реконструкцию в конце весны или начале лета 2023 года. Работы по реконструкции продлятся два-три года. У моста появится новый современный пункт с новыми подъездными путями. Это должно помочь справиться с очередями, которые там образовывались.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пообещал отправить запрос российским властям.

Министерство транспорта России представило проект реконструкции МАПП «Ивангород» в 2020 году. Тогда сообщалось, что благодаря реконструкции в Эстонию и обратно ежедневно сможет проходить до 1860 автомобилей — 100 автобусов, 210 грузовиков, 1550 «легковушек». А пропускная способность пешеходного перехода через реку Нарву возрастет до 11,3 тысячи человек в сутки.

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