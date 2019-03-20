"Автопапы" + "автомамы" + "автодети" = "ПапаМамаРалли"

В автошколе "Престиж" 15 марта прошли традиционные весенние соревнования для всей семьи "ПапаМамаРалли-2019".

"ПапаМамаРалли" — это веселый конкурс для всех членов семьи: "автопап", "автомам" и их детей: каждый участвует и каждый вносит свой вклад в победу!

Участники соревнуются в знании ПДД и владении основами дорожной безопасности, оказывают первую помощь "пострадавшему", меняют колеса и устанавливают детское кресло в автомобиль. На площадке проверяются навыки скоростного маневрирования и размещения багажа.

Как обычно, "ПапаМамаРалли-2019" прошло на площадке автошколы "Престиж" на Вытегорском ш., 62 и в расположенном там же учебном корпусе.

В этом году мероприятие прошло уже в четвертый раз. В свое время причиной подтолкнувшей руководство автошколы к организации именно семейных соревнований по "автомобильным" дисциплинам стало определенное несогласие с популярным тогда разделением такого рода акций на "мужские" и "женские". И если на дороге все равны, то стоит ли "разводить" состязания по половому признаку? Сейчас можно сказать, что идея оказалась абсолютно верной.

Как обычно соревнования прошли очень бодро и весело, ведь в конце концов, главное на "ПапаМамаРалли" – не победа, а общение и удовольствие. Именно поэтому подарки здесь получают не только победители, но и все семьи, принявшие участие в "заездах".

В этом году 1 место заняла семья Гронских, 2 место – семья Жуковых, 3 место – семья Ругачевых. Специальными призами за активное участие награждены семьи Ивановых и Надолинских.

Лучший "автопапа" – Игорь Жуков, лучшая "автомама" – Екатерина Ругачева.



Папа Жуков Игорь



Мама Ругачева Екатерина

Участникам вручили фирменные мячи, полотенце, кухонный набор, футболки, кепки, часы, светоотражатели, авторучки, сертификаты на посещение игрового клуба "Геймстэйшен", языковых курсов "ЛингваЛаб", магазина "Папирус" и "Суши-Клаб".

Дополнительные подарки участникам вручил представитель ГИБДД, присутствовавший на "ПапаМамаРалли".

Завершились соревнования (опять же традиционно) дружеским чаепитием.

Руководство автошколы "Престиж" выражает огромную благодарность сотрудникам, помогавшим с организацией конкурса, папам и мамам, нашедшим время прийти и поучаствовать, партии ЛДПР, которая помогла организацией призового фонда, официальному дилеру Volkswagen компании "Норден", предоставившему машину для фигурного вождения, MacaronCafe за прекрасный торт и выпечку, компании "Суши-Клаб" и магазину "Папирус" за призы, "Радио Дача" - за информационную поддержку.

Еще больше фото здесь.

До встречи на "ПапаМамаРалли-2020"!

Для справки: автошкола "Престиж" хорошо известна в Петрозаводске и Карелии. За время своего существования подготовила тысячи водителей, в том числе на профессиональные категории транспортных средств. Каждый год, 1 сентября "Престиж" проводит уже ставший традиционным конкурс по раскрашиванию машин "АвтоБодиАрт", несколько лет подряд автошкола принимала самое непосредственное участие в организации конкурса "АвтоПапа".

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