"Автопапы" + "автомамы" + "автодети" = "ПапаМамаРалли"

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В автошколе "Престиж" 15 марта прошли традиционные весенние соревнования для всей семьи "ПапаМамаРалли-2019".
"ПапаМамаРалли" — это веселый конкурс для всех членов семьи: "автопап", "автомам" и их детей: каждый участвует и каждый вносит свой вклад в победу!
Участники соревнуются в знании ПДД и владении основами дорожной безопасности, оказывают первую помощь "пострадавшему", меняют колеса и устанавливают детское кресло в автомобиль. На площадке проверяются навыки скоростного маневрирования и размещения багажа.
Как обычно, "ПапаМамаРалли-2019" прошло на площадке автошколы "Престиж" на Вытегорском ш., 62 и в расположенном там же учебном корпусе.
В этом году мероприятие прошло уже в четвертый раз. В свое время причиной подтолкнувшей руководство автошколы к организации именно семейных соревнований по "автомобильным" дисциплинам стало определенное несогласие с популярным тогда разделением такого рода акций на "мужские" и "женские". И если на дороге все равны, то стоит ли "разводить" состязания по половому признаку? Сейчас можно сказать, что идея оказалась абсолютно верной.
Как обычно соревнования прошли очень бодро и весело, ведь в конце концов, главное на "ПапаМамаРалли" – не победа, а общение и удовольствие. Именно поэтому подарки здесь получают не только победители, но и все семьи, принявшие участие в "заездах".
В этом году 1 место заняла семья Гронских, 2 место – семья Жуковых, 3 место – семья Ругачевых. Специальными призами за активное участие награждены семьи Ивановых и Надолинских.
Лучший "автопапа" – Игорь Жуков, лучшая "автомама" – Екатерина Ругачева.
Участникам вручили фирменные мячи, полотенце, кухонный набор, футболки, кепки, часы, светоотражатели, авторучки, сертификаты на посещение игрового клуба "Геймстэйшен", языковых курсов "ЛингваЛаб", магазина "Папирус" и "Суши-Клаб".
Дополнительные подарки участникам вручил представитель ГИБДД, присутствовавший на "ПапаМамаРалли".
Завершились соревнования (опять же традиционно) дружеским чаепитием.
Руководство автошколы "Престиж" выражает огромную благодарность сотрудникам, помогавшим с организацией конкурса, папам и мамам, нашедшим время прийти и поучаствовать, партии ЛДПР, которая помогла организацией призового фонда, официальному дилеру Volkswagen компании "Норден", предоставившему машину для фигурного вождения, MacaronCafe за прекрасный торт и выпечку, компании "Суши-Клаб" и магазину "Папирус" за призы, "Радио Дача" - за информационную поддержку.
Еще больше фото здесь.
До встречи на "ПапаМамаРалли-2020"!
Для справки: автошкола "Престиж" хорошо известна в Петрозаводске и Карелии. За время своего существования подготовила тысячи водителей, в том числе на профессиональные категории транспортных средств. Каждый год, 1 сентября "Престиж" проводит уже ставший традиционным конкурс по раскрашиванию машин "АвтоБодиАрт", несколько лет подряд автошкола принимала самое непосредственное участие в организации конкурса "АвтоПапа".
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