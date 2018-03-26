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Новости. Общество
14:05, 26 Марта 2018

Автопапы, автомамы и автодети соревновались в автошколе "Престиж"

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В автошколе "Престиж" 24 марта прошли традиционные весенние соревнования для всей семьи "ПапаМамаРалли".

"ПапаМамаРалли" - это веселый конкурс для всех членов семьи: автопап, автомам и их детей. Каждый участвует и каждый вносит свой вклад в семейную победу!

Участники соревнуются в знании ПДД, основ дорожной безопасности, истории и устройства автомобиля, показывают, как они умеют оказывать первую помощь, менять колеса и устанавливать детское кресло в автомобиль. Дети решают головоломки, рисуют и участвуют в веселых конкурсах на быстроту и ловкость. За пару часов, что проходит конкурс, папы мамы и дети могут продемонстрировать все свои знания, умения, навыки и достоинства.

Традиционно, уже в третий раз, "ПапаМамаРалли" проходит на площадке и в учебном корпусе автошколы "Престиж" на Вытегорском шоссе, 62 .

По словам директора автошколы "Престиж" Жанны Беляевой, толчком к разработке соревнований такого оригинального формата послужили традиционные "гаишные" "АвтоМама" и "АвтоПапа", в проведении которых автошкола "Престиж" принимала участие несколько лет подряд.

По ее словам, такое разделение по половому признаку не корректоно, ведь на дороге все равны и все пользуются одинаковыми правами, а дети должны участвовать в семейных делах самым активным образом.

И действительно, дети на конкурсе не только болеют за родителей, но и сами активно участвуют в соревнованиях. У них есть как свои, отдельные этапы, так и совместные, с родителями. В общем, в этом году, как и прежде, конкурс получился замечательным, все участники получили отличные призы и заряд хорошего настроения!

Руководство автошколы "Престиж" выражает огромную благодарность сотрудникам, помогавшим с организацией конкурса, папам и мамам, нашедшим время прийти и поучаствовать, а также партии ЛДПР, которая помогла организацией призового фонда.

До встречи на "ПапаМамаРалли-2019"!

Для справки: автошкола "Престиж" хорошо известна в Петрозаводске и Карелии. За время своего существования подготовила тысячи водителей, в том числе на профессиональные категории транспортных средств. Каждый год 1 сентября "Престиж" проводит уже ставший традиционным конкурс по раскрашиванию машин "АвтоБодиАрт", несколько лет подряд автошкола принимала самое непосредственное участие в организации конкурса "АвтоПапа".

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